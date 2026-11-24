Az FK Csíkszereda Kleinheisler Lászlónak is tartozik

Az FRF és a FIFA is fegyelmi eljárást indíthat az ügyben, és ennek következménye első körben pontlevonás, valamint az átigazolásokból való kizárás lehet. A román szövetség ráadásul Kleinheisler László kapcsán is megbüntetheti a székelyföldi klubot, amely a liga hivatalos oldala szerint a korábbi 53-szoros magyar válogatott futballistának is tartozik (több egykori csapattársához hasonlóan), méghozzá a tavaszi bennmaradásért járó bónusszal. Kleinheisler idén február és július között volt a csíkszeredaiak játékosa, nyár óta nincsen csapata.

A Csíkszereda legközelebb szombaton a FCSB otthonában lép pályára, majd három nappal később a Román Kupa csoportkörében is Bukarestben vendégszerepel.