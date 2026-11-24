A Messihez hasonlított Szoboszlai Dominik vert be egy szöget a Manchester United koporsójába
Miközben az angol és a világsajtó a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát ünnepli, Manchesterben lassan temetésre kongatnak. Szoboszlai Dominik vasárnap álomjátékkal kápráztatta el a liverpooli közönséget, mélységesen elszomorítva a Manchester United drukkereit. Sir Alex Ferguson egykor volt zseniális csapata a kiesés szélén, a Liverpool pedig ezúttal a szebbik arcát mutatta meg.
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