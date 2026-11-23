Kiszivárgott a korrupt FIFA-elnök terve: majdnem 100 évre adta volna el a focivébék jogait
A FIFA elnöke, Gianni Infantino olyan üzleti konstrukciót próbált tető alá hozni, amelyben a FIFA legértékesebb kereskedelmi jogai – köztük a világbajnokságokhoz kapcsolódó bevételek – magánbefektetők kezébe került volna. Az amerikai The Athletic című lap most megszerezte Gianni Infantino őrült tervét.
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