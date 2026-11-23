A hozzászólásokból jól látszik, hogy a vízügyi intézkedés és annak politikai tálalása két külön kérdés. Attól, hogy egy beavatkozás hasznos lehet, még nem biztos, hogy a választók történelmi kormányzati teljesítményként ünneplik.

„Majd felb...sszák a könyv árát 30 százalékkal”

A könyvkereskedelemmel kapcsolatos bejelentés sem aratott osztatlan sikert.

„Ja, majd felb...sszák a könyv árát 30 százalékkal a papírköltség növekedésére hivatkozva, ahogy szokták, aztán ugyanott tartunk, mint most” – jósolta Ferenc a kormány Facebook-oldalán.

A kabinet ugyanis hétfőn azzal büszkélkedett, hogy döntött az új könyvekre vonatkozó árkötöttség megszüntetését célzó jogszabály-módosításról. A jelenlegi előírások a megjelenést követő egy évben legfeljebb tízszázalékos árengedményt engednek meg. A változtatás a nagyobb kedvezmények lehetőségét teremtené meg, ám a javaslatnak még az Országgyűlés elé kell kerülnie.

A kormány optimista közlésével szemben több kommentelő attól tartott, hogy a változtatás nem feltétlenül jelent majd olcsóbb könyveket.

„Azaz egy 1000 forintos könyv is lehet 3000, nekik segítség, a vásárlónak lehúzás!” – fakadt ki Gábor.

Irénke jóval ironikusabban fogalmazott: „Aszta de sokat segít ez a magyar népen!”

Mások nem is annyira a könyvkereskedelemről, hanem a kormányzati prioritásokról mondtak véleményt.