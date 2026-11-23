A pénzügyi helyzet sem másodlagos

A Reuters november 19-i beszámolója szerint a Manchester United gazdasági helyzete nem ad okot az optimizmusra. A klub az előző év azonos időszakában mért 6,6 millió fontos veszteség után 18,1 millió fontos negyedéves nettó veszteséget jelentett. Ezzel együtt az adósságállomány egy év alatt 125 millió dollárral, 775 millió dollárra emelkedett. A Reuters arra is emlékeztetett, hogy a Premier League-ből való kizuhanás súlyos bevételkiesést okozna.

A televíziós jogdíjak és a szponzori megállapodások miatt a Manchester United esetében a Championshipbe azaz a másodosztályba zuhanás drámai pénzügyi következményekkel járhatna.

Sir Jim Ratcliffe 2024-es kisebbségi tulajdonszerzésekor az egyik legfontosabb cél éppen a klub újjáépítése volt. Azóta három edzőt is kineveztek: Ruben Amorimot, Michael Carricket, majd most Mauricio Pochettinót. A vezető edzők gyors váltogatása nem hozta meg a várt eredményt.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Manchester United új edzőjének mostani helyzete nehéz. Mauricio Pochettino nem egy rossz formában lévő csapatot vett át, hanem egy olyan együttest, amelynek önbizalma, szervezettsége és stabilitása is megrendült. A következő hetekben Pochettinónak nem csupán azonnali eredményeket kellene szállítania. Újra fel kellene építenie a játékosok önbizalmát, meg kell szerveznie a védelmet, és el kellene érnie, hogy a Manchester United ismét valódi csapatként futballozzon.

A következő meccs sem lesz sokkal könnyebb: a Manchester United szerdán este 21 órakor a portugál Sporting ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában.