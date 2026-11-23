Az olimpiai bajnok kézilabdakapus menyasszonyát is foglalkoztatja a veszprémi kézilabdacsapat
Néha érdemes körülnézni a magyar sportcsapatok vezetőségének nevei között, főleg akkor, ha egy klub nyilvánossá teszi ezt. A bajnok One Veszprém férfi kézilabdacsapatánál érdekes névre bukkantunk. A dán Sara Maj Norsgaard Thomsen is feltűnt a stábban, mint a klub social media menedzsere. Sara Maj Norsgaard Thomsen amúgy a csapat olimpiai, világ és Európa-bajnok kapusának, a dán Emil Nielsennek a menyasszonya.
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