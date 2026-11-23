Zverev a döntő után elárulta: szenvedett a bokájával, amely már sosem lesz tökéletes a 2022-es súlyos sérülése óta. Ugyanakkor Sinnerrel és Alcarazzal ellentétben a német lényegében végigteniszezte az évet.

A tornagyőzelmek terén a július óta kényszerpihenőn lévő Sinner és Alcaraz holtversenyben zárt az élen, mindketten hat trófeát szereztek, s mind az olasz, mind a spanyol több mint a felét megnyerte azoknak a versenyeknek, amelyeken idén elindult.

Zverev két tornát nyert, igaz, a két Grand Slam-serleget biztosan nem cserélné el hat másikra. Ami a két fiatalabb riválist illeti: Zverev egyiküket sem tudta legyőzni idén: Sinnertől ötször, Alcaraztól kétszer kapott ki, igaz, utóbbival a héten elvileg még egyszer összecsaphat. A Davis-kupa nyolcas döntőjében Németország és Spanyolország az elődöntőben küzdhet meg egymással, s az előzetes nevezések alapján mindkét klasszis vállalja a játékot Bolognában.