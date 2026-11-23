A magyar középpályás később is bátran próbálkozott a mérkőzésen, de a Liverpool négy gólját végül négy különböző játékos jegyezte.
A piros lap? Azt mondják, essünk el
Szoboszlai sem tagadta: a mérkőzés menetét meghatározta, hogy a Liverpool korán, már a nyolcadik percben emberhátrányba került. Yoro utolsó emberként elkövetett szabálytalanságért kapott piros lapot, bár arról megoszlottak a vélemények, hogy Isak mit tudott volna kezdeni a labdával, azaz a Manchester United védője valóban egyértelmű gólhelyzetet akadályozott-e meg.