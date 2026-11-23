Szoboszlai a konkrét esetet még nem nézte vissza az interjú idején, viszont így is érdekes választ adott.

Azt mondták nekünk, hogy essünk el. Alex elesett, jött a piros lap.

Ha elesett volna az Arsenal ellen, az is piros lap lett volna és tizenegyes. A bírók mindig azt mondják: ha nem esel el, az azt jelenti, hogy nem húztak vissza – világított rá Szoboszlai, hogy nem feltétlenül igazságos a futballistákat okolni amiatt, hogy rájátszanak a szabálytalanságokra.