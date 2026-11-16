„Felelőtlen és tiszteletlen” – durva támadás Szoboszlai ellen, Marco Rossi sem úszta meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominikot és Marco Rossit is keményen megtámadta egy liverpooli újságíró a magyar válogatott Georgia elleni győzelme után. James Brooke, a Rousing The Kop szerzője szerint a magyar csapatkapitány tiszteletlenül viselkedett a Liverpoollal szemben, amikor sérülten is vállalta a játékot, és ezért akár a kezdőcsapatból is ki kellene tenni a klubjában. Marco Rossit sem kímélte, a szövetségi kapitányt is felelőssé tette Szoboszlai túlterheléséért, miközben a Nemzetek Ligája jelentőségét is megkérdőjelezte, lefitymálva a magyar válogatott érdekeit.

Szalay Attila
2026. 11. 16. 7:08
„Felelőtlen és tiszteletlen” – durva támadás Szoboszlai ellen, Marco Rossi sem úszta meg
Szoboszlai Dominik büntetést érdemel egy liverpooli lap szerint Fotó: JOE KLAMAR Forrás: AFP

– A Liverpoolra a szezon legzsúfoltabb időszaka vár, amint véget ér a válogatott szünet, Szoboszlai döntése pedig nagyon könnyen visszaüthet. Trey Nyoni már a szünet előtt is veszélyeztette a helyét a Liverpool kezdőcsapatában, de miután Szoboszlai tiszteletlenül viselkedett azzal a klubbal szemben, amely a fizetését adja, és a nyilvánvaló sérülése ellenére pályára lépett a válogatottban, Iraolának minden oka megvan arra, hogy kihagyja őt, és Nyonit tartsa a csapatban.

Marco Rossi is megkapta a magáét: őt is felelsőnek tartja

A liverpooli szerző nemcsak Szoboszlait, hanem Marco Rossit is felelőssé tette a kialakult helyzetért. Szerinte a magyar szövetségi kapitány túlzottan igénybe veszi legfontosabb játékosát, ami már a Liverpoolnál nyújtott teljesítményére is hatással van.

Szoboszlai idénybeli hullámzó teljesítményének egyik oka, hogy Rossi nem hajlandó pihenőt adni neki a válogatottnál. Nem kérdés, hogy ebben magának a játékosnak is megvan a szerepe, de a végső felelősség a szövetségi kapitányé.

Brooke felidézte, hogy az előző válogatott időszakban Szoboszlai mind a négy magyar mérkőzésen legalább nyolcvan percet töltött a pályán, ezt követően pedig öt Liverpool-meccset kellett kihagynia.

– A jó hír, hogy ezúttal csak két válogatott mérkőzés van, Szoboszlai azonban máris egyértelművé tette, hogy mindkettőn játszani akar – tette hozzá.

A szerző szerint Rossinak tapasztalt edzőként jobban kellene kezelnie a helyzetet, és nem lenne szabad pusztán arra hagyatkoznia, hogy a játékos alkalmasnak érzi-e magát a szereplésre.

„Szoboszlai nem érti, hogy kedden nem kell játékra kész állapotban lennie”

A kritikát Szoboszlai mérkőzés utáni nyilatkozata váltotta ki, amikor elmondta, hogy az orvosok nem voltak biztosak abban, vállalhatja-e a találkozót, ő azonban végig bízott a játékban. A bemelegítés során egy lövésnél ismét érezte a lábát, és közel állt ahhoz, hogy visszalépjen, de nem akarta cserbenhagyni a társait. Hozzátette, hogy ismét kezelések várnak rá, mert keddre újra készen kell állnia.

– Amit Szoboszlai láthatóan nem ért meg, az az, hogy nem, egyáltalán nem kell keddre készen állnia – fogalmazott James Brook. – Magyarország Észak-Írországgal találkozik egy olyan mérkőzésen, amely eldönti a csoportelsőséget, de ez mégiscsak a Nemzetek Ligája. Ez alig egy fokkal több egy barátságos mérkőzésnél. Amire Szoboszlainak valójában készen kell állnia, az a Liverpool vasárnapi, Manchester United elleni rangadója. Ha pedig továbbra is ilyen elszántsággal hajszolja magát, azzal ezt veszélyezteti.

Az újságíró tehát gyakorlatilag jelentéktelennek minősítette a magyar válogatott számára fontos Nemzetek Ligája-találkozót, és egyértelművé tette, hogy szerinte Szoboszlai elsődleges feladata a Liverpool érdekeinek szolgálata lenne.

„Felelőtlen, szükségtelen és tiszteletlen” – kemény üzenet

Brooke írásának utolsó részében már egyenesen azzal vádolta Szoboszlait, hogy cserbenhagyja Andoni Iraolát. Bár elismerte, hogy a magyar középpályás továbbra is rendkívül fontos futballista a Liverpool számára, úgy véli, a sérülten vállalt válogatott szerepléssel rossz döntést hozott.

– Bár Nyoni jelenleg jobb választás Szoboszlainál, ez nem jelenti azt, hogy a magyar játékos ne lenne létfontosságú a Liverpool számára. Iraolának szüksége van a teljes keretére a zsúfolt ünnepi időszakban, a baszk edzőnek pedig már eddig is nehéz menetrenddel kellett megbirkóznia úgy, hogy Szoboszlai nem állt a rendelkezésére. A Liverpool ugyan képes kezelni a helyzetet, de a középpályán nincs túl nagy merítési lehetősége.

Ezután következtek a cikk talán legkeményebb megállapításai, amelyekben Brooke ismét Szoboszlait és Marco Rossit támadta.

– Szoboszlai talán nemes dolognak tartja, hogy megjelenik a válogatottnál, és a fájdalom ellenére is küzd, de ez felelőtlen, szükségtelen és tiszteletlen viselkedés mind a Liverpoollal, mind Iraolával szemben. Az edző világossá tette, hogy Szoboszlai válogatott szereplése az egészségi állapota miatt erősen kérdéses. Tapasztalt szakemberként Rossinak ezt jobban kellene tudnia, de ha Szoboszlai azt mondja neki, hogy készen áll a játékra, akkor ő ezt egyszerűen készpénznek veszi.

A szerző szerint elképzelhetetlen, hogy a Liverpoolnál ne váltott volna ki komoly felháborodást Szoboszlai szereplése és a mérkőzés utáni nyilatkozata.

Elképzelhetetlen, hogy a Liverpoolnál bárki örült volna annak, hogy szombaton a pályán látta Szoboszlait. Az orvosi stáb tagjai pedig alighanem majd felrobbantak a dühtől, amikor meghallották a mérkőzés utáni kijelentéseit. Szoboszlainak emlékeznie kellene arra, hogy honnan kapja a fizetését. Egyszer a Liverpool csapatkapitánya szeretne lenni, de ez nem olyan ember viselkedése, akinek valóban a Liverpool érdekei állnak a szívéhez a legközelebb.

A magyar válogatott számára ugyanakkor igen fontos mérkőzés következik: Marco Rossi együttese kedden Észak-Írország ellen a Nemzetek Ligája-csoportelsőségért és az A divízióba jutásért lép pályára, amihez győzni kell a Puskás Arénában.

Szoboszlai Dominikmagyar labdarúgó–válogatottMarco RossiLiverpool FCKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Az FPÖ főtitkárának véleménye doktor onokáról

Bayer Zsolt avatarja

Ausztriában ilyesmit soha nem engedhetnének meg maguknak.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu