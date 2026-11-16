„Felelőtlen és tiszteletlen” – durva támadás Szoboszlai ellen, Marco Rossi sem úszta meg

– A Liverpoolra a szezon legzsúfoltabb időszaka vár, amint véget ér a válogatott szünet, Szoboszlai döntése pedig nagyon könnyen visszaüthet. Trey Nyoni már a szünet előtt is veszélyeztette a helyét a Liverpool kezdőcsapatában, de miután Szoboszlai tiszteletlenül viselkedett azzal a klubbal szemben, amely a fizetését adja, és a nyilvánvaló sérülése ellenére pályára lépett a válogatottban, Iraolának minden oka megvan arra, hogy kihagyja őt, és Nyonit tartsa a csapatban.

Marco Rossi is megkapta a magáét: őt is felelsőnek tartja

A liverpooli szerző nemcsak Szoboszlait, hanem Marco Rossit is felelőssé tette a kialakult helyzetért. Szerinte a magyar szövetségi kapitány túlzottan igénybe veszi legfontosabb játékosát, ami már a Liverpoolnál nyújtott teljesítményére is hatással van.

Szoboszlai idénybeli hullámzó teljesítményének egyik oka, hogy Rossi nem hajlandó pihenőt adni neki a válogatottnál. Nem kérdés, hogy ebben magának a játékosnak is megvan a szerepe, de a végső felelősség a szövetségi kapitányé.

Brooke felidézte, hogy az előző válogatott időszakban Szoboszlai mind a négy magyar mérkőzésen legalább nyolcvan percet töltött a pályán, ezt követően pedig öt Liverpool-meccset kellett kihagynia.

– A jó hír, hogy ezúttal csak két válogatott mérkőzés van, Szoboszlai azonban máris egyértelművé tette, hogy mindkettőn játszani akar – tette hozzá.

A szerző szerint Rossinak tapasztalt edzőként jobban kellene kezelnie a helyzetet, és nem lenne szabad pusztán arra hagyatkoznia, hogy a játékos alkalmasnak érzi-e magát a szereplésre.

„Szoboszlai nem érti, hogy kedden nem kell játékra kész állapotban lennie”

A kritikát Szoboszlai mérkőzés utáni nyilatkozata váltotta ki, amikor elmondta, hogy az orvosok nem voltak biztosak abban, vállalhatja-e a találkozót, ő azonban végig bízott a játékban. A bemelegítés során egy lövésnél ismét érezte a lábát, és közel állt ahhoz, hogy visszalépjen, de nem akarta cserbenhagyni a társait. Hozzátette, hogy ismét kezelések várnak rá, mert keddre újra készen kell állnia.