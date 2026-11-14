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Az exfradista védő öngólt vétett, Szoboszlai–Varga-összjáték biztosította be a magyar győzelmet

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Szoboszlai majdnem kihagyta a győztes mérkőzést, Rossi évek óta nem látott ilyen félidőt

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A magyar válogatott 2-0-ra nyert Georgia vendégeként a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának szombati játéknapján. A második félidőben előbb az exferencvárosi Lasa Dvali vétett öngólt, majd Szoboszlai Dominik újabb passzából Varga Barnabás duplázta meg a magyar előnyt. Varga és Szoboszlai mellett Schäfer András, Tóth Balázs és Willi Orbán is értékelt, akárcsak Marco Rossi szövetségi kapitány.

Wiszt Péter
2026. 11. 14. 20:39
magyar, grúzia, georgia, válogatott, Nemzetek Ligája
Magyarország 2-0-ra nyert Georgia vendégeként Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Schäfer András és Szoboszlai Dominik is értékelte a magyar sikert

Az ötvenedik válogatottságát ünneplő Schäfer András azt emelte ki, hogy a tbiliszi összecsapás inkább birkózásra hasonlított, mint labdarúgásra. A középpályás szerint az első félidőben katasztrofálisan játszott a magyar csapat, és Marco Rossi talán mindenkit lecserélt volna, ha erre van lehetősége, ám a térfélcserét követően rengeteget javult a játék. A jubileuma kapcsán kiemelte: a 2023-as sérülésekor nem hitte, hogy megéli ezt a mérföldkövet, de az elmúlt időszakban jobban élvezi a futballt, mint korábban.

Szoboszlai Dominik rövidre zárta a siker kulcsát: küzdelem, csapategység, egy jó szöglet és egy jó kirúgás kellett hozzá. 

A csapatkapitány elárulta, a hét elején a liverpooli és a válogatottbeli orvosi stáb sem adott sok esélyt arra, hogy végig tudja játszani a találkozót a térdsérülése miatt, és a szombati bemelegítésnél egy lövés után ő is megfontolta, hogy pályára merjen-e lépni. Végül kidolgozott heti edzésmunka után megtette, és reméli, a rehabilitáció után kedden is megteheti ezt.

Marco Rossi is szörnyűségesnek nevezte az első félidőt

A szövetségi kapitány szintén azt emelte ki, hogy a szünet után mennyire feljavult minden játékelem. 

Az öltözőben el is mondta: évek óta ez volt a legrosszabb első félidő, 

és ezen még az sem szépített, hogy Georgia akkor erőn felül teljesített. Orbán és Vitális pótlását nehéznek, de nem megoldhatatlannak nevezte Marco Rossi az északírek elleni zárásra.

A Leipzig védője is megszólalt, szerinte is tükörbe kellett nézni az első félidő után, de sikerült javítani az ottani teljesítményen. Orbán poszttársát, Csinger Márkot is dicsérte, és az eltiltásával kapcsolatban hiszi, hogy nem lesz gond a pótlása kedden.

Magyarország és Észak-Írország kedden 20.45-től találkozik egymással a Puskás Arénában.

Nemzetek Ligája, 5. forduló, B divízió, 2. csoport:

  • Georgia–Magyarország 0-2 (0-0)
  • Észak-Írország–Ukrajna 20.45
  • Az állás: 1. Magyarország 10 pont/5 mérkőzés, 2. Észak-Írország 8/4, 3. Ukrajna 4/4, 4. Georgia 2/5.

 

Varga BarnabásWilli OrbánSchäfer AndrásVitális Milángrúz válogatottMarco RossiTóth BalázsSzoboszlai Dominikmagyar válogatottNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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