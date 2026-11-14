Két mérkőzésre Európa elitjétől a magyar labdarúgó-válogatott

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A magyar labdarúgó-válogatott szombaton, majd kedden lép pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának utolsó két fordulójában. A tét a feljutás, valamint a 2028-as Európa-bajnoki szereplés elősegítése. Az utolsó helyen álló georgiaiak otthonában, valamint az éllovas északírek ellen így is minden esély megvan a magyar pontszerzésre. Ráadásul Tbilisziben Szoboszlai Dominik is pályára léphet.

Wiszt Péter
2026. 11. 14. 5:10
Két mérkőzésre Európa elitjétől a magyar labdarúgó-válogatott
Szoboszlai Dominik ott lehet a pályán Tbilisziben Fotó: KUBANOV PAVLO UKR

A mostani Nemzetek Ligája-kiírás is befolyással lesz az Európa-bajnoki pótselejtezőre. 

Akik a kvalifikációban nem végeznek csoportjuk első két helyén, azok közül az NL-ben legjobban szereplő válogatottaknak marad meg az esélyük a kijutásra.

Ez a rangsor a mostani csoportelsőkkel kezdődik, vagyis az A és B liga figyelembevételével a magyaros kvartett győztese legrosszabb esetben is a nyolcadik lesz a listán. Szinte lehetetlen elképzelni, hogy több előrébb záró rivális is annyira gyenge eredményeket produkál az Eb-selejtezőn, hogy ez ne érjen pótselejtezőt. Magyarországnak tehát majdnem biztosan mentőövet jelentene, ha Georgiában és Észak-Írország ellen kiharcolná az első helyet.

Marco Rossi bizakodó

A péntek esti sajtótájékoztatón - amelyről a Nemzeti Sport számolt be - a fő téma az volt, hogy játszhat-e Szoboszlai Dominik Georgia ellen. Köztudott, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nem 100 százalékos állapotban érkezett meg Liverpoolból az edzőtáborba. Sőt, az angol csapat edzője, Andoni Iraola arra is utalt, hogy nem lenne jó, ha Szoboszlai mindkét NL-meccsen a pályára lépne.

Az újságírók természetesen rákérdeztek, mi a helyzet a magyar válogatott játékosaival. 

Marco Rossi szerint mind Szoboszlai, mind Kerkez Milos, mind pedig Bolla Bendegúz jól van, alkalmasak arra, hogy szombaton ott legyenek a pályán. 

Ugyanakkor sem Lukács Dániel, sem pedig Rezdic Damir nincs bevethető állapotban. Ők ketten tehát biztosan nem szerepelnek majd, a keret többi tagja viszont egészséges.

Marco Rossi szót ejtett arról is, hogy a magyar válogatott két olyan játékosa tér vissza, akik a Nemzetek Ligája első négy fordulójában sérülés miatt nem lehettek ott a csapatban. Sallai Roland és Varga Barnabás visszatérése mindenképpen azt jelenti, hogy a magyar válogatott erősebb lesz. 

Azzal kapcsolatban is elhangzott egy kérdés, hogy ki lesz a magyar csapat jobbhátvédje. Osváth Attila és Bolla Bendegúz is jó formában van, így a döntés nem lesz egyszerű. A magyar szövetségi kapitány ebben a kérdésben csak a meccs előtt hozza meg a döntését. Osváth a Frdival ért el jó eredményeket, Bolla csapata, a Rapid Wien viszont az első helyen áll az osztrák bajnokságban. 

Rossi azt is elmondta, hogy az ellenfél taktikailag egészen biztosan tökéletesen felkészül majd a magyar csapat játékából. 

A georgiaiak ugyanakkor nem számíthatnak a sérüléssel bajlódó Hvicsa Kvaracheliára, márpedig őt szinte lehetetlen pótolni.

Ezzel együtt a magyar csapatnak nem szabad abba a hibába esni, hogy lebecsüli az ellenfelet. Erről Rossi is szólt, aki kijelentette: tisztelni fogják a grúzokat, mert a szombati vendéglátó így is sok topligás játékost vonultat majd fel. 

Rossi még hozzátette: a magyar csapat szándékosan utazott csak egy nappal a mérkőzés előtt Tbiliszibe. A helyi sajtó ezt szóvá is tette, ám a magyar szövetségi kapitány szerint tudatosan tervezték így a programot.

A Georgia elleni Nemzetek Ligája összecsapás szombaton magyar idő szerint 18 órakor kezdődik Tbilisziben.

 

magyar labdarúgó–válogatottSzoboszlai DominikNemzetek LigájaSzóljon hozzá!

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