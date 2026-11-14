Két mérkőzésre Európa elitjétől a magyar labdarúgó-válogatott

A mostani Nemzetek Ligája-kiírás is befolyással lesz az Európa-bajnoki pótselejtezőre.

Akik a kvalifikációban nem végeznek csoportjuk első két helyén, azok közül az NL-ben legjobban szereplő válogatottaknak marad meg az esélyük a kijutásra.

Ez a rangsor a mostani csoportelsőkkel kezdődik, vagyis az A és B liga figyelembevételével a magyaros kvartett győztese legrosszabb esetben is a nyolcadik lesz a listán. Szinte lehetetlen elképzelni, hogy több előrébb záró rivális is annyira gyenge eredményeket produkál az Eb-selejtezőn, hogy ez ne érjen pótselejtezőt. Magyarországnak tehát majdnem biztosan mentőövet jelentene, ha Georgiában és Észak-Írország ellen kiharcolná az első helyet.

Marco Rossi bizakodó

A péntek esti sajtótájékoztatón - amelyről a Nemzeti Sport számolt be - a fő téma az volt, hogy játszhat-e Szoboszlai Dominik Georgia ellen. Köztudott, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya nem 100 százalékos állapotban érkezett meg Liverpoolból az edzőtáborba. Sőt, az angol csapat edzője, Andoni Iraola arra is utalt, hogy nem lenne jó, ha Szoboszlai mindkét NL-meccsen a pályára lépne.

Az újságírók természetesen rákérdeztek, mi a helyzet a magyar válogatott játékosaival.

Marco Rossi szerint mind Szoboszlai, mind Kerkez Milos, mind pedig Bolla Bendegúz jól van, alkalmasak arra, hogy szombaton ott legyenek a pályán.

Ugyanakkor sem Lukács Dániel, sem pedig Rezdic Damir nincs bevethető állapotban. Ők ketten tehát biztosan nem szerepelnek majd, a keret többi tagja viszont egészséges.