Szoboszlai Dominik kimondta, hogy szerinte mi hiányzik a magyar futballistákból

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Kerkez Milost és Tóth Alexet állította példaként a magyar labdarúgók elé Szoboszlai Dominik, aki szerint sokkal több honfitársa is eljuthatna az európai elitbe. A Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitánya arról is beszélt, hogy mi hiányzik a tehetséges magyar futballistákból. Szoboszlai szerint nem elsősorban a képességekkel van probléma, sokkal inkább az önbizalommal és az áldozatvállalással. Szavaihoz fontos adalék, hogy a jelenlegi idényben mindössze hat magyar szerepel az öt legerősebb európai topligában.

Szalay Attila
2026. 11. 13. 9:46
Szoboszlai Dominik kimondta, hogy szerinte mi hiányzik a magyar futballistákból
Szoboszlai ítéletet mondott Fotó: KUBANOV PAVLO UKR

Mindössze hat magyar szerepel az öt topligában

Szoboszlai szavaihoz fontos adalék, hogy a jelenlegi idényben összesen hét magyar labdarúgó szerepel az öt legerősebb európai topligában, ami önmagában nem kiemelkedő szám, korábban voltak olyan idények, amikor ez tíz felett is volt. A Premier League-ben Szoboszlai és Kerkez a Liverpool alapemberei közé tartozik, Tóth Alex pedig alig játszik a Bournemouth-ban, igaz nemrég meg is sérült. 

A Bundesligában harmincéves mélyponton van a magyar labdarúgók száma , a mostani idényre Willi Orbán (RB Leipzig) és Schäfer András (Union Berlin) maradt meg hírmndónak. A La Ligában Gulácsi Péter hamar a kezdőbe verekdte magát a Villarrealban, de ő a magyar válogatottságot már lemondta. A francia Ligue 1-ban és az olasz Serie A-ban nincsen senki.

Gerrard videóit nézte a YouTube-on, de nem akar az árnyékában élni

A magyar középpályás ma már a világ egyik legnagyobb klubjának meghatározó játékosa, ám továbbra is a folyamatos fejlődést tartja szem előtt. Az interjúban példaképéről, Steven Gerrardról is beszélt, akinek korábbi nyolcas mezét viseli Liverpoolban. Bár gyerekkora óta felnéz az angol klub legendájára, nem szeretne az árnyékában maradni.

– Egy klublegendáról beszélünk – fogalmazott. – Gyerekkoromban, mivel imádtam a futballt, nagyon szerettem a mérkőzéseiről készült videókat nézni a YouTube-on, hiszen ő egy legenda. Minden nap kihívás elé állítom magam, hogy megközelítsem az ő szintjét, de szeretném a saját történetemet megírni, és nem akarok az ő árnyékában maradni. Tisztelem őt, és mindazt, amit fantasztikus pályafutása során elért.

 

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