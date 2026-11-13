Szoboszlai Dominik kimondta, hogy szerinte mi hiányzik a magyar futballistákból

A Bundesligában harmincéves mélyponton van a magyar labdarúgók száma , a mostani idényre Willi Orbán (RB Leipzig) és Schäfer András (Union Berlin) maradt meg hírmndónak. A La Ligában Gulácsi Péter hamar a kezdőbe verekdte magát a Villarrealban, de ő a magyar válogatottságot már lemondta. A francia Ligue 1-ban és az olasz Serie A-ban nincsen senki.

Gerrard videóit nézte a YouTube-on, de nem akar az árnyékában élni

A magyar középpályás ma már a világ egyik legnagyobb klubjának meghatározó játékosa, ám továbbra is a folyamatos fejlődést tartja szem előtt. Az interjúban példaképéről, Steven Gerrardról is beszélt, akinek korábbi nyolcas mezét viseli Liverpoolban. Bár gyerekkora óta felnéz az angol klub legendájára, nem szeretne az árnyékában maradni.

– Egy klublegendáról beszélünk – fogalmazott. – Gyerekkoromban, mivel imádtam a futballt, nagyon szerettem a mérkőzéseiről készült videókat nézni a YouTube-on, hiszen ő egy legenda. Minden nap kihívás elé állítom magam, hogy megközelítsem az ő szintjét, de szeretném a saját történetemet megírni, és nem akarok az ő árnyékában maradni. Tisztelem őt, és mindazt, amit fantasztikus pályafutása során elért.