Miben hibázott a magyar futball, és most miből lesz pénz? – interjú az NB I rekordeladását nyélbe ütő menedzserrel

– Vannak vélemények, miszerint jobb lett volna egy köztes lépcsőfok a Premier League előtt.
– Utólag könnyű azt mondani, hogy máshová kellett volna menni, bár ez szerintem még nagyon elhamarkodott ítélet. Van egy alapvető dolog, amit sokan hajlamosak elfelejteni: minden esetben a játékos karrierje van a középpontban, így a végső döntés az övé. A menedzser feladata az, hogy felépítse a profilját, megfelelően pozícionálja és az asztalon lévő ajánlatok tekintetében elmondja, melyik opciónak milyen előnyei és kockázatai vannak. Alex előtt több lehetőség is volt, és – mint szinte minden játékosnak – neki is a Premier League volt az álma, ezt választotta. Ráadásul elég hamar megmutatta, hogy képes ezen a szinten futballozni.
Ha ez a szemlélet már tíz éve kialakul, Tóth Alex nem lenne egyedül
– Van egy kérdés, ami túlmutat Tóth Alexen. Miért csak egy ilyen volumenű transzfert tud felmutatni a magyar bajnokság? A horvát bajnokságnak tizenhat, a szerbnek nyolc legalább tízmillió eurós eladása van, az NB I-nek egy. Miért?
– Nem hiszem, hogy azért van ez így, mert Magyarországon nincs elég tehetség. A probléma az, hogy nagyon sok Tóth Alex tűnt el a magyar futballban. Sokszor kompetenciahiány miatt: rosszul mérték fel egy játékos helyzetét, vagy nem tudták megfelelően menedzselni. Komoly probléma volt az is, hogy a magyar piac hosszú időn keresztül elszakadt a nemzetközi realitástól.
Ha egy külföldi klub egy adott kvalitású játékosért hajlandó fizetni X összeget átigazolási díjként és Y összeget fizetésként, de az a futballista már eleve három Y-t keres, és még háromszor akkora X-et is kérnek érte, akkor a vevő azt fogja mondani: köszönöm, de megyek egy országgal arrébb, ahol nagyobb a piaci hitelesség.
– A klubok nem megfelelően használták fel a magyar futballba fektetett pénzt?
– Ezt nem lehet feketén vagy fehéren nézni. A magyar futball borzalmas infrastrukturális állapotban volt, és nagy szükség volt a fejlesztésekre. Stadionok, edzőközpontok, pályák, öltözők, akadémiák épültek, ma már tényleg nyugat-európai körülmények vannak. Ezáltal a bajnokság is vonzó célponttá vált a külföldi játékosok szemében. Csakhogy ennek lett egy negatív hatása is: ha egy klub számára nem létkérdés, hogy játékost neveljen és adjon el, akkor könnyen megteheti, hogy egy fiatal elé hoz egy késznek gondolt légióst, mert vele kevesebb a munka rövid távon.