Miben hibázott a magyar futball, és most miből lesz pénz? – interjú az NB I rekordeladását nyélbe ütő menedzserrel

– Mi lenne a természetes gazdasági modell?

– El kell fogadni, hogy az NB I egy transzferliga. Nem a Premier League, de még csak nem is a török bajnokság, és nem is kell úgy működnie. A legtöbb magyar klub számára a fenntartható modellnek arról kell szólnia, hogy játékost fejleszt, értéket teremt, majd megfelelő időben és megfelelő piacra értékesít. Ha nincs jelentős merchandising-bevétel, nincs minden hétvégén telt ház és nincs Premier League-méretű televíziós jogdíj, akkor miből lehet hosszú távon gazdaságosan működni? Játékoseladásból. Ezért kell a saját nevelésű vagy fiatalon megszerzett játékost a lehető legmagasabb szintre fejleszteni, megfelelő nemzetközi rutinhoz juttatni, majd jól értékesíteni. A Ferencváros ezen a téren már kialakított egy működő modellt. Az MTK régóta ebben gondolkodik, és most más kluboknál is egyre tudatosabban jelenik meg ez a szemlélet.

Tóth Alex a Fradiból közvetlenül jutott el a Premier League-be Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

– Jelentősen változik a magyar futball finanszírozása. Erre az idényre a korábbi tízmilliárd forint helyett hatmilliárdért kelt el az NB I televíziós jogdíja, és a tao-rendszert is felülvizsgálják. Mi következik ebből?

– Biztosan lesznek klubok, amelyek számára nehéz időszak jön, mert olyan költségvetéssel vagy bérkerettel működtek, amely hosszú távon nem volt fenntartható. Ez az NB II-ben és az NB III-ban különösen erősen jelentkezhet. De az NB I szerintem már elérte azt az infrastruktúrát, attraktivitást és piaci hitelességet, amit nem szabad elveszíteni. Most a klubok jobban rá lesznek kényszerítve arra, hogy észrevegyék a saját tehetségeiket.

Lehet, hogy egy tizenkilenc éves játékos az első három meccsén hibázik. És akkor mi van? Lehet, hogy az ötödiken is hibázik, de a hatodikon jó lesz, fél év múlva stabil NB I-es játékos, egy év múlva pedig eladják külföldre. Aztán jön a következő. Ennek kellene természetes körforgássá válnia.

– A kormány az ekho szigorítását tervezi a sportolóknál, így az évi 500 millió forintos határ 60 millióra csökkenne, amíg élni lehet a kedvezményes adózással. Több NB I-es klub szerint ez nem okoz majd gondot, ám a Ferencváros például attól tart, hogy kulcsembereket veszíthet el, ami az európai sikereket is veszélybe sodorhatja. Hogyan látja a helyzetet?

– A válaszomat két részre osztanám. Az egyik, hogy az ekho véleményem szerint a magyar sport felemelkedését szolgáló adózási forma. Nemcsak a labdarúgókra érvényes, hanem a szakemberekre, illetve más sportágakban szereplő sportolókra is. Tehát ennek szigorítása nemcsak a magyar futballisták, vagy a külföldi játékosok felé üzenet, hanem az egész magyar sportra nézve. Ez szerintem nem jó. Másfelől azzal egyetértek, hogy különböző szinteken bizonyos fizetési sapkát érdemes lenne meghatározni, de ezt pont most alakítja ki a piac maga. Ez történik az NB II-ben, ahol racionalizálódnak a bérek. Élvonalbeli szinten viszont egy ilyen, szerintem rossz határértéken megállapított tervezet a klubok nemzetközi sikereit lehetetleníti el. Ha csak a futballnál maradunk: az ekho előtt volt olyan, hogy egymást követő nyolc évben lehetett szurkolni egy magyar klubcsapatnak európai főtáblán? Azzal a részével egyetértek, hogy aki érdemes rá, az inkább kerüljön külföldre és keresse meg a határérték feletti rész sokszorosát, de nem tud mindenki topligába igazolni.