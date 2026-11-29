Kerkez Milos jobban segítse a Liverpool támadásait

Kerkez Milosról hosszabban beszélt Andoni Iraola, aki szerint a magyar válogatott balhátvéd szerdán az eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta az évad során. Reakciógyorsaságát is kiemelte, de hozzátette, van még miben fejlődnie.

Iraola úgy véli, hogy előretörésekben, beadásokban és a teljes támadójátékban többet kéne tennie Kerkeznek, akinek felfutásait ezzel együtt a csapattársainak is segíteniük kellene, hogy több gólpassz és gól születhessen a bal oldalról.

A trénernek gondot jelenthet az Everton ellen, hogy az eddigi sérültek mellett Cody Gakpo is biztosan kihagyja a derbit, és Víctor Munoz és Ryan Gravenberch szereplése is valószínűtlennek tűnik.

Az Arsenal a Manchester City ellen játszik

Vasárnap a liga másik magyar érdekeltségű csapata, a Tóth Alexet sérülés miatt nélkülöző Bournemouth a Fulhamhez látogat (15.05). Ennél is nagyobb érdeklődés övezheti az Arsenal és a Manchester City rangadóját (17.30). A címvédő és éllovas Ágyúsok sorozatban megnyert öt bajnoki után a múlt héten döntetlent játszott a Newcastle United otthonában, majd odahaza, a BL-ben, a német Dortmund ellen is megosztozott a pontokon. A City formája ennél jóval rosszabb, ugyanis azóta, hogy Enzo Maresca vezetésével az első hét bajnokiját megnyerte, a legutóbbi négy PL-összecsapásán mindössze egy pontot és három gólt szerzett.