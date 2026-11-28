Ostromállapot, tömegverekedés, vízágyú, könnygáz – elszabadult a pokol Tiranában Edi Rama kormánya ellen + videó
Újabb erőszakos összecsapásokba torkollottak a kormányellenes tüntetések szombaton az albán fővárosban, Tiranában, ahol több ezren követelték Edi Rama miniszterelnök lemondását. A demonstráció napja egybeesett Albánia függetlensége kikiáltásának 114. évfordulójával, amelyet hagyományosan munkaszüneti nappal és állami ünnepségekkel tartanak meg.
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