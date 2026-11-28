Leállt a forgalom a moszkvai reptereken és lángolt egy olajfinomító: ritka komoly dróntámadás érte Oroszországot
Szombatra virradóra nagyszabású dróntámadás érte Oroszországot; a moszkvai régió felé tartó több száz drón miatt ideiglenesen leállították a légiközlekedést a Vnukovo és a Domogyedovo repülőtereken, a Rosztovi területen pedig lángok csaptak fel a novosahkinszki olajfinomítónál.
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