A kiskereskedők szerint nem lesz zökkenőmentes az idei karácsonyi időszak az uniós szabályok miatt (Fotó: Benoit BOURGEOIS)

Összecsapnak a brüsszeli célok az üzleti kiszámíthatóság elveivel

Az uniós csomagolási szabályozás hosszú távú célja a csomagolási hulladék csökkentése, az újrahasznosíthatóság növelése és az egységesebb belső piaci működés megteremtése. Az olyan követelmények – mint az újrahasznosíthatósági besorolások, a minimális újrahasznosított tartalomra vonatkozó arányok és a csomagolás minimalizálását célzó szabályok – fokozatosan épülnek be a rendszerbe.

A gazdasági szereplők és a szakmai szervezetek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy a zöld célok elérése mellett a kiszámíthatóság és a végrehajthatóság is alapvető feltétel.

Amíg a könnyítési javaslatok és a nemzeti végrehajtási mechanizmusok nem válnak teljesen átláthatóvá és egységessé, a cégek a karácsonyi szezonban is magasabb megfelelési kockázattal és fokozott adminisztratív nyomással számolnak.