Éppen csak az azbesztmentesítésre nem lehet pályázni az azbesztmentesítési alapból
Elutasították Szombathely pályázatát a hárommilliárd forintos Azbesztmentesítési Alap első körében. A város azért maradt támogatás nélkül, mert az azbesztmentesítés valódi módjára, vagyis az útpadkákból felszedett kőzúzalék elszállítására kért pénzt, nem csak a szennyezett területek lefedésére, számolt be Nemény András polgármester. Jelenleg már másfél milliárd forintnál jár az a hitel amelyet az önkormányzat a munkálatok finanszírozására vett fel.
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