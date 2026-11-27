A vita végül nem akadályozta meg az előterjesztés elfogadását. A közgyűlés 15 igen, két nem és egy tartózkodás mellett támogatta a javaslatot, tizenegy képviselő pedig nem szavazott. A tervek szerint 2027. március 1-jétől száz álláshellyel lesz kevesebb a Főpolgármesteri Hivatalban. Ebből 35 tartósan betöltetlen álláshelyet megszüntetnek, 65 jelenleg is foglalkoztatott dolgozóval pedig csökkentik a létszámot.

Kétmilliárdos terv az ügynökakták művészeti feldolgozására

Nem csupán a létszámleépítés okozott indulatokat az ülésen. Barabás Richárd előterjesztése is komoly politikai vitát váltott ki, amelyben a képviselő kétmilliárd forintos kulturális alap létrehozását kezdeményezte az ügynökakták művészeti feldolgozására.

A javaslat szerint a magyar művészek pályázati forrásokból dolgozhatnák fel a kommunista diktatúra titkosszolgálati múltját. Barabás Richárd történelmi adósságnak nevezte az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát, és szerinte a művészet segíthet a múlt feldolgozásában. A kezdeményezés azonban nem aratott osztatlan sikert. Szepesfalvy Anna arra figyelmeztetett, hogy az akták nyilvánosságra hozatala során olyan emberek is érintetté válhattak, akik valójában a diktatúra áldozatai voltak.

A Fidesz frakcióvezetője szerint először az érintettek emberi méltóságát kellene szem előtt tartani, és bocsánatot kérni azoktól, akiket az ügy kezelése ismét traumatizált.

A vitában Gulyás Gergely Kristóf a Tisza Párt vezetőit, köztük Magyar Pétert, Tarr Zoltánt és Ruff Bálintot is felelőssé tette az akták nyilvánosságra hozatalának módjáért. A tiszás képviselők visszautasították a kritikákat. A kétmilliárd forintos támogatási javaslat végül nem kapta meg a szükséges többséget.