Ha ezt a meccset megnyerjük, nincs lehetetlen
Pénteken este 19 órakor a svéd fővárosban játssza következő vb-selejtezőjét a magyar férfi kosárlabda-válogatott. A csapat csütörtök reggel Szombathelyről indult el a Stockholmba, ahová pénteken kora délután érkezett meg. A magyar férfi kosárlabda-válogatott embertelen nehéz feladat előtt áll.
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