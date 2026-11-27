Kosárlabda, vb-selejtező, az L csoport állása:

Franciaország 15 pont (7 győzelem/1 vereség) Finnország 13 pont (5/3) Szlovénia 12 (4/4) Magyarország 12 (4/4) Svédország 12 (4/4) Észtország 11 (3/5)

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény, másodsorban pedig a kosárkülönbség rangsorol. A csoport első három helyezettje jut ki a 2027-es világbajnokságra, amelyre augusztus 27. és szeptember 12. között kerül sor Katarban.

A magyarok a svédországi találkozót követően, hétfőn Szlovéniát fogadják. A világbajnoki selejtezősorozat februárban zárul, akkor Észtországban, majd idehaza a svédek ellen lép pályára Gasper Okorn csapata.