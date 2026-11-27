A tárcavezető korábban azt is közölte, hogy egy közeli Volánbusz fedélzeti kamerája rögzítette a történteket, a felvételt pedig átadták a hatóságoknak. A baleset körülményeit a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV szakemberei is vizsgálják. A Fidesz ugyanakkor nem elégedett meg a műszaki magyarázatokkal: a párt szerint a történtek után a közlekedési tárca vezetőjének személyesen is számot kell adnia arról, milyen intézkedéseket tesznek az utasbiztonság garantálása érdekében.

A történtek miatt Palóc André fideszes képviselő lemondásra szólította fel Vitézy Dávidot, Lázár János pedig egy több mint egy évvel ezelőtti sajtótájékoztatón elmondottakkal üzent.

Amíg a vas törik, az a szervezőknek, a menedzsmentnek, az irányítóknak a felelőssége, amikor emberi élet kerül veszélybe, vagy emberi élet sérül meg, vagy ember egészsége sérül meg, az az én személyes felelősségem

– fogalmazott 2025 januárjában Lázár János a Közlekedésinfón.