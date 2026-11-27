Révész Bálint üzent a szurkolóknak. Forrás: Nyíregyháza Spartacus FC

Ricardo Moniz lett a Nyíregyháza új vezetőedzője

A Spartacus ezután számolt be arról, hogy a csütörtök délutáni edzést már Ricardo Moniz tartotta. A 62 éves holland szakembernek nem ismeretlen a magyar közeg, hiszen korábban a Ferencváros és a Zalaegerszeg csapatát is irányította.

Moniz a klub honlapján úgy fogalmazott: örömmel jött Nyíregyházára, és tér vissza Magyarországra. Hozzátette: jól ismeri a magyar bajnokságot, minden eredménnyel tisztában van. – Ami a csapatot illeti sok potenciált látok benne, és bízom abban, hogy sikeresek leszünk.

Nincs sok időnk az első meccsig, szombaton már a Kisvárda ellen kell pályára lépnünk, igyekszem első körben mentálisan felrázni az együttest

– mondta az új vezetőedző.

Ricardo Moniz edzőként a Grasshoppers, a Tottenham, a PSV Eindhoven, majd a Hamburg korosztályos csapatainál dolgozott különböző pozíciókban, utóbbinál aztán ideiglenes megbízatással már az első csapatot is irányította három összecsapás erejéig. Később a Red Bull kötelékében megfordult Salzburgban, Lipcsében, New Yorkban, valamint Brazíliában és Ghánában is, majd az osztrák élcsapatnál először kapott vezetőedzői kinevezést, 2012-ben bajnoki címmel és kupagyőzelemmel hálált meg.

Következő állomáshelye az FTC volt, a zöld-fehérekkel 2013-ban ligakupát nyert.

Azt követően több országban dolgozott, de egy teljes évad sokáig nem adatott meg neki, majd 2022 nyarán visszatért Magyarországra, és a ZTE-t vezette április végéig. Az MTI megjegyezte, hogy a zalai együttes pár héttel később már Moniz nélkül zárt a tabella kilencedik helyén, és nyerte meg a Magyar Kupát. Rövid horvátországi kitérőt követően a tréner az elmúlt években a Zürich együttesénél dolgozott, ismét sok tisztségben, a felnőttcsapatot 46 találkozón irányította, majd 2018 után visszatért a szlovák első osztályú Trencinhez – a trencsénieket október közepéig 48 találkozón vezette.

Az MTK Budapest és a Kisvárda után a Nyíregyháza már a harmadik csapat, amely edzőt váltott az NB I 2026–27-es kiírásában.