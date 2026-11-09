Kuttor Attila Újpesten tér vissza az NB I-be, Révész Attila két dolgot vár tőle

A Kisvárda új vezetőedzője Újpesten tér vissza az NB I-be

Edzőként korábban a Haladásnál, a Vasasnál és több részletben a Mezőkövesdnél is tevékenykedett. Kazincbarcikán tavaly nyár óta dolgozott, az NB I-ben nem tudta benntartani a gárdát. Kuttornak a jövő szombati, Újpesten sorra kerülő találkozó lesz a 184. NB I-es összecsapása vezetőedzőként, és hétfőn már edzést is tartott a kisvárdai játékosoknak.

Köszönettel tartozom a Kazincbarcikának az eddigiekért, és a Kisvárdának azért, hogy lehetőséget kínált arra, hogy ismét az NB I-ben dolgozhassak

– mondta székfoglalójában Kuttor Attila. – Nyugodt a lelkiismeretem, hiszen dobogós helyen álló csapatot adok át, valamennyire birtokon belül maradok, hiszen a két klub valóban gyümölcsöző együttműködése révén kapcsolatban maradok a barcikaiakkal. Innentől kezdve azonban azért dolgozom, hogy a kisvárdai tervek megvalósulását szolgáljam.