Kuttor Attila Újpesten tér vissza az NB I-be, Révész Attila két dolgot vár tőle

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A labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda az elmúlt hat bajnokiján nyeretlen maradt, ennek is következtében vasárnap a klub bejelentette Supka Attila távozását. Az új vezetőedző a Kisvárda hétfői közleménye alapján Kuttor Attila lett, aki a partnercsapatnak számító Kazincbarcika kispadjáról érkezett a szabolcsiakhoz.

Wiszt Péter
2026. 11. 09. 16:17
Kuttor Attila Újpesten tér vissza az NB I-be, Révész Attila két dolgot vár tőle
Kuttor Attilát (balra) nevezte ki új edzőnek a Kisvárda vezetősége Forrás: Kisvardafc.hu

A Kisvárda új vezetőedzője Újpesten tér vissza az NB I-be

Edzőként korábban a Haladásnál, a Vasasnál és több részletben a Mezőkövesdnél is tevékenykedett. Kazincbarcikán tavaly nyár óta dolgozott, az NB I-ben nem tudta benntartani a gárdát. Kuttornak a jövő szombati, Újpesten sorra kerülő találkozó lesz a 184. NB I-es összecsapása vezetőedzőként, és hétfőn már edzést is tartott a kisvárdai játékosoknak.

Köszönettel tartozom a Kazincbarcikának az eddigiekért, és a Kisvárdának azért, hogy lehetőséget kínált arra, hogy ismét az NB I-ben dolgozhassak 

– mondta székfoglalójában Kuttor Attila. – Nyugodt a lelkiismeretem, hiszen dobogós helyen álló csapatot adok át, valamennyire birtokon belül maradok, hiszen a két klub valóban gyümölcsöző együttműködése révén kapcsolatban maradok a barcikaiakkal. Innentől kezdve azonban azért dolgozom, hogy a kisvárdai tervek megvalósulását szolgáljam.

 

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