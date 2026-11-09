Félmilliárdért hagyta faképnél a Fradit, most kirúgták az Egyesült Államokban

Pascal Jansen félmilliárd forintért hagyta ott a Ferencvárost

Annak idején nagy port vert fel, ahogyan Jansen távozott a Ferencvárostól. A holland szakember 2024 nyarán érkezett az Üllői útra, miután Dejan Sztankovics szintén egy külföldi ajánlat miatt hagyta el a magyar bajnokot. Jansen azonban mindössze fél évig irányította a Fradit, mert 2024. december 31-én Kubatov Gábor klubelnök váratlanul bejelentette, hogy az edzőt kivásárolták a szerződéséből.

Később kiderült, hogy a Manchester Cityt is tulajdonló City Football Group állt az üzlet mögött, amely a New York City FC kispadjára szerződtette Jansent.

A Ferencváros nem kevesebb mint 500 millió forintot kapott az edzőjéért, Kubatov Gábor azonban nem titkolta, hogy egyáltalán nem örült az újabb váratlan távozásnak.

– Nem szívesen engedtem el. Nem normális, hogy félévente edzőt cserélünk – fogalmazott akkor a Ferencváros elnöke, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az állandó edzőváltás a szakmai stáb és a játékoskeret összetételét is befolyásolhatja.

Jansen távozása különösen kényes időpontban történt. A Ferencváros versenyben volt a bajnoki címért, az Európa-ligában pedig még a továbbjutásért küzdött, így a téli felkészülés előtt kellett új vezetőedzőt keresnie. A munkát átmenetileg Leandro vette át, majd 2025 januárjában Robbie Keane érkezett a Ferencvároshoz.

Tóth Alex sorsa is megfordult a holland váratlan távozásával

Jansen amerikai szerződése közvetve Tóth Alex pályafutását is megváltoztatta. A magyar válogatott középpályásának korábbi menedzsere, Papp Bence lapunknak adott februári interjújában részletesen felidézte, milyen közel állt ahhoz a fiatal futballista, hogy a Ferencváros helyett másik magyar csapatnál folytassa pályafutását.

Tóth Alex már 2023-ban bemutatkozott az NB I-ben Sztanyiszlav Csercseszov irányításával, 2024-ben pedig a Ferencváros első keretének teljes jogú tagja lett. Leandro átmeneti vezetőedzősége alatt az Újpest elleni rangadón is kezdőként bizonyíthatott, Pascal Jansen érkezése után azonban háttérbe szorult.

Papp Bence elmondta, hogy a játékos képviseletében egyértelművé tették: elsősorban a Ferencvárosban képzelik el Tóth Alex jövőjét, ám ha Jansen továbbra sem számít rá, akkor csak megfelelő játékpercgaranciával engedik máshová. Ebben Hajnal Tamás sportigazgató is partner volt.

A Kecskemét érdeklődött a fiatal középpályás iránt, a kölcsönadás azonban végül nem valósult meg. A fordulat éppen Pascal Jansen váratlan távozásával következett be. Papp Bence 2024 utolsó napján éppen Tóth Alex jövőjéről egyeztetett volna Hajnal Tamással, amikor reggel megérkezett a hír a holland edző kivásárlásáról.