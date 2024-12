Kubatov Gábor elárulta, mennyiért engedték el Pascal Jansent + videó

Kubatov Gábor az évértékelőjét azzal kezdte, hogy 2024 az álmok éve lett. Ezt arra alapozta, hogy míg az előző két évben 38-38 bajnoki címet nyertek, addig ezúttal 54-et, és ennyit még sosem sikerült a 125 év alatt. De persze voltak szívfájdalmai is, ugyanis hiába a Fradié volt a legnagyobb delegáció az olimpián, mégsem nyertek érmet a sportolói, pedig ez elvárás volt tőlük. Az olimpiai felkészülés a szokások szerint zajlott, de az elnök úgy látja, ez így a jövőben sem lesz elég.

Pascal Jansen utódját ráérősen keresi a Fradi Fotó: Fradi.hu

– Koncentrációban mindenkinek változnia kell, ki kell törni a megszokásból. A sport mindig erről szól amúgy, hogy még többet kell dolgozni. Olyan sportolókat kell felkészíteni, akikben van megszállottság. Kevesen hajlandóak sok időt kívül tölteni a komfortzónájukon. Mi megszállottakat keresünk – hozta fel utána Kobe Bryant, Benedek Tibor vagy éppen David Beckham példáját.

Kilenc kupát nyert a csapat, ebből négyet a vízilabdázók, a női kézisekkel 27 éve nem fordult elő, hogy dupláztak volna. Természetesen a futball kiemelt helyet foglalt el az évértékelőben, mert, ahogyan mondta, az emberek hatvan százalékát a futball érdekli, harminc százalékot a kézilabda, és van három másik sportág – úszás, vízilabda, jégkorong –, amely tíz-egynéhány százalékon áll, és csak utána jön minden más.

Kubatov Gábor elmondta, hiányol egy serleget, a Paks ellen elveszített Magyar Kupa-döntőt hozta fel, és újra odaszúrt Bognár Györgynek, mondván, nem érti, mit keres a magyar futballban.

Elismerte, hogy ez a legnehezebb évük, de vesztett pontok tekintetében még mindig a legjobban állnak, és az Európa-ligában is továbbjutó helyen állnak, patinás csapatokat is megelőzve.

Gond van a durva gyengézéssel

Szólt az új szerzeményről, Naby Keitáról, aki február végére, március elejére érheti magát utol, és hozzátette, az állandó európai szereplés miatt tudtak egy 29 éves BL-győztes, Premier League-bajnok labdarúgót szerződtetni. És beszélt a váratlan edzőváltásról is.

– Egy kis bökkenő: Pascal Jansent kivásárolták a szerződéséből. A világ egyik legnagyobb futballkonszernje megvette őt, félmilliárd forintot kaptunk érte. Nem szívesen engedtem el. Nem normális, hogy félévente edzőt cserélünk. A második edzőnket veszik meg, az előzőért is jó pénzt kaptunk. Most megkerestük az elbocsátott edzőknek kifizetett összeget. Ezek tükörszerződések, nekik is ugyanannyi joguk van, mint neked. Ha elbocsátod, ki kell fizetni neki félmilliárdot. Az utódláson tíz napja dolgozunk, hatvan napunk van dönteni, az MLSZ nem mondhat semmit, ha addig nem hozunk edzőt, és az UEFA sem.

– Bele lehet fogni hirtelen egy edzőbe, de ha hibázunk, akkor az a félmilliárd el is száll. Rosszul mutat, hogy az FTC félévente edzőt cserél, az öltözőnek sem tesz jót. Leo vezetésével kezdjük meg a felkészülést. Leo magyar, igaz, brazil születésű, van szíve a futballhoz. Az itt eltöltött idő feljogosítja arra, hogy vigye a felkészülési munkát.

– Több nyelven beszél, elfogadott az öltözőben. Amikor Dejan Sztankovics elment, mégiscsak elverte az Újpestet. Nem kell kapkodnunk.

Beszélt ismét a játékvezetésről, kiemelve, hogy nincs olyan topbíró, mint régen Palotai Károly, Puhl Sándor vagy Kassai Viktor, de látja az MLSZ törekvését, hogy javítson ezen a területen. A stadion hangulatáról is szólt néhány szót.

– Az obszcenitást ki kell küszöbölni. Ha egy gyerek most nem jön ki ennek hatására, akkor később nem is fog, őket elveszítjük ezzel, nem lesznek olyan megszállottak, mint mi. A szurkolók hozzáállása javult, de még feljebb kell menni. Itt van még a durva gyengézés is. Miért meccs közben kell? Miért nem utána? Vagy már feladták a lelátón? Szurkoljanak nekik, a végén majd kifütyülhetik. Nem az ultrák kezdik, nem akarok szektorokat mondani.