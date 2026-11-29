Fotó: Alexandros MICHAILIDIS

Észszerű óvatosság vagy meghátrálás Kínával szemben

Míg a tagállamok többsége és a gazdasági szereplők egy része számára a nyilvános megszégyenítésre épülő javaslat túl nagy kockázattal és kevés gyakorlati haszonnal járt, a keményebb Kína-politika képviselői élesen bírálták a fordulatot. Bart Groothuis, az Európai Parlament liberális Renew frakciójának képviselője, aki maga is dolgozik a jogszabályon, elfogadhatatlannak nevezte a döntést. ű

Szerinte ha az Európai Unió még arra sem hajlandó, hogy nevén nevezze a magas kockázatot jelentő ellenfeleit, azzal saját geopolitikai súlytalanságát kockáztatja. A vita így továbbra is nyitott marad arról, hol húzódik a határ a pragmatikus kereskedelmi óvatosság és a stratégiai önvédelem között.