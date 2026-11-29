Kétlábú robotra vált a Samsung: jön az első humanoid gép
A Samsung Electronics az első humanoid robotjának bemutatására készül, amivel a dél-koreai technológiai óriás kilép a hagyományos okostelefon-, kijelző- és félvezetőgyártás kereteiből, és beáll a mesterséges intelligenciával hajtott kétlábú robotok versenyébe.
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