Varga Barnabás újra megsérült, a lecserélése megviselte az AEK Athént
Az AEK Athén a hosszabbításban szerzett győztes góllal 3-2-re nyert a PAOK ellen a görög labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának rangadóján, Varga Barnabás sérülése viszont rossz hír a sárga-feketék mellett a magyar válogatottnak is. Varga kezdőként kapott lehetőséget a meccsen, de a 67. percben le kellett cserélni, végül a helyére beküldött Zini szerezte az AEK győztes gólját. Vitális Milán a kispadról figyelte a meccset.
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