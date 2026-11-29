A huszonkét éves magyar futballista pedig a 87. percben megszerezte az első gólját a Sirius mezében, s ezzel azonnal beírta magát a klub egyelőre rövid aranykönyvébe: Vancsa nemcsak győztes, hanem bajnoki címet érő találatot szerzett. A Sirius a 2027/28-as idényben a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelhet.

SIRIUS GÖR 1–0 MOT IFK GÖTEBORG! Se alla höjdpunkter, mål och klipp från sista omgången av Allsvenskan på Fotbollskanalen: https://t.co/o0U22y3lkY https://t.co/HXOHNNj7Ql — Fotbollskanalen (@fotbollskanal) November 29, 2026

Vancsa Zalán már tizennyolc éves kora előtt bemutatkozott a magyar válogatottban, majd 2024-ben is kapott néhány percet Marco Rossitól, azóta viszont a keretbe sem került be. A mostani sikerrel talán újra lépett egyet a nemzeti csapat felé, s remélhetőleg a jövőben a klubja is helyesen fogja leírni a magyar hőse nevét a közösségi médiában.