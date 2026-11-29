Csapdahelyzetben Elon Musk technológiai óriása

A Starlinknek hivatalosan nincs működési engedélye Iránban, ám a szolgáltatás mégis aktív az országban, mivel a januári kormányellenes tüntetések leverése és az internetes blokád idején az amerikai kormányzat több ezer terminált csempészett be a helyi civilek és ellenzékiek támogatására. Ha a SpaceX teljesen lekapcsolná a lefedettséget a térségben, azzal éppen a rezsim cenzúráját megkerülő iráni lakosságot vágná el a külvilágtól, ha viszont nyitva hagyja a rendszert, a feketepiacon beszerzett eszközökkel a katonai erők is visszaélhetnek.

Teherán állami médiája egyébként mesterséges intelligenciával készített propagandavideókban már a SpaceX, az Amazon és a Microsoft központjainak megtámadásával fenyegetőzik.