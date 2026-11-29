Átalakítják James Bondot? A Dűne rendezője elárulta, mire készül Robert Pattinsonnal
Nem akarja átírni James Bond karakterének alapjait, de a saját filmes látásmódját is belevinné a 007-es következő kalandjába Denis Villeneuve. A rendező egy friss interjúban elárulta, milyen Bond-filmet képzel el, és azt is felidézte, milyen heves reakciókat váltott ki annak idején Daniel Craig kiválasztása. Az új film főszerepét Robert Pattinson kapta.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en