Love az utóbbi években is rendszeresen fellépett a Beach Boys néven turnézó formációval, egészségi állapota azonban idén nyáron aggodalomra adott okot. Több koncertjét lemondták, hogy felépülhessen, októberben pedig már ülve lépett színpadra.

Utolsó koncertjét október 10-én adta a nashville-i Ryman Auditoriumban. A fellépésen már nem énekelt, a zenekar tagjai vették át tőle a fő énekszólamokat.

A zenészt ötödik felesége, Jacqueline és kilenc gyermeke gyászolja. Mike Love-ot 1988-ban a Beach Boys tagjaként beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. A zenekar több mint hat évtizedes története során több mint százmillió lemezt adott el világszerte.