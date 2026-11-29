Új modell kellene

Kár lenne azonban csupán a közgazdász véleményére alapozni, a Magyar Nemzet két másik szakértőt is megkérdezett: Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát, és Pásztor Szabolcsot, az Oeco­nomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját.

A legfontosabb feladat kitalálni, hogy miből lesz Magyarországon gazdasági növekedés

– ezzel kezdte és lényegében folytatta Pogátsa gondolatmenetét Regős Gábor, majd úgy fogalmazott: nem olyan rövid távú fiskális impulzusokra kell gondolni, hogy adunk támogatást egyes ágazatoknak vagy több pénzt költünk el az építőiparban, sokkal inkább olyan gazdaságpolitikai tervre, ami kijelöli a növekedéshez vezető utat. A 2010-es években ez az út a foglalkoztatás bővülését, bővítését jelentette. Ennek azonban már korlátaiba ütköztünk, ugyanis a rendelkezésre álló munkaerő korlátozott és a demográfiai folyamatból sem sok jó következik.

Regős szerint új növekedési modellre van szükség, amely az alacsony hozzáadott értékű – sokszor harmadik országbeli munkaerőt használó – munkahelyek helyett inkább a magasabb hozzáadott értékű állásokra koncentrál. Ebbe beletartozik az is, hogy a vidéki városokban is legyenek elérhetők jó minőségű munkahelyek, ne egy-egy nagyvállalat azonos típusú ajánlatáért kelljen versenyezniük az ott élőknek, hanem mindenki választhasson magának olyan munkahelyet, ahol minél nagyobb értéket teremthet.

Pásztor Szabolcs arra hívta fel a figyelmet, hogy egészen nehéz feladat egy nyitott gazdaságban úgy felpörgetni a gazdaságot, hogy közben a külső kereslet továbbra is lanyha, ugyanis a fogyasztás tetemes része import formájában jelenik meg. Az import pedig csökkenti a gazdasági tevékenység nagyságát. Jelezte: a kormányzat arra vállalkozik, hogy fiskális konszolidációt hajt végre, és ettől várja azt, hogy növekedési pályára áll a gazdaság. Alapvetően a kiigazítások és a gazdasági szerkezet átalakítása ösztönözheti a növekedést, azonban a 2030-as vállalások ennél többet követelnek. Növekedési áldozattal lehetne elérni a szükséges célokat, vagy az euró bevezetésének céldátumát kellene módosítani ahhoz, hogy az átállás zökkenőmentes legyen.