A Magyar Nemzeti Galéria Önerejű képek című születésnapi kiállításán grafikai munkáit ismerhette meg közelebbről a közönség. A tárlaton 64 alkotás szerepelt, köztük hat olyan rajz, amelyet korábban még nem állítottak ki. Egy 2021-es MMA-portréfilmben így fogalmazott: „Én a képeket élőlénynek tekintem…” Ez a rövid mondat sokat elárul arról, hogyan viszonyul saját munkáihoz: festményei nem lezárt tárgyak, hanem folyamatosan alakuló, önálló életet élő formák.

Pécsen nemcsak alkotott, hanem iskolát is teremtett

Keserü Ilona pályájának fontos része a művészetpedagógia. 1983-tól a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen tanított, később részt vett a Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola megalapításában, amelynek 1991-től professzora lett. Tanítványai közül többen ma a kortárs magyar képzőművészet ismert alkotói közé tartoznak. Nemzetközi elismertségét az is jelzi, hogy

művei több jelentős közgyűjteménybe bekerültek, köztük a párizsi Pompidou Központ, a berlini Nationalgalerie, az aacheni Ludwig Museum, a szöuli National Museum of Contemporary Art és a washingtoni National Museum of Women in the Arts kollekciójába.

1980-ban a Velencei Biennálén is bemutatkozott.

Munkásságát 1984-ben Munkácsy Mihály-díjjal ismerték el, 1989-ben megkapta az Érdemes Művész címet, 2000-ben pedig Kossuth-díjat vehetett át. 2009-ben Prima Primissima díjban részesült, 2014-ben pedig elnyerte a Nemzet Művésze címet.

Pedagógiai munkássága, festészeti színtani és fénytani kísérletei, valamint az Önerejű Festmény modelljének kidolgozása egyaránt hozzájárultak elismeréséhez.