Az MSZT szerint nem tudták, mire használják fel az adatokat

A Magyar Színházi Társaság közleménye egy másik, az eljárás előkészítését érintő problémára hívta fel a figyelmet. Az MSZT szerint a minisztérium a 2026. évi forráshiányról kért gyors adatszolgáltatást, ám

arról nem tájékoztatta őket, hogy az összegyűjtött információk később a támogatási döntések alapjául szolgálnak majd.

Azt sem tudták, hogy a megítélt támogatásokat 2027 nyarának végéig lehet felhasználni.

A társaság szerint ennek azért van jelentősége, mert egyes szervezetek az idei naptári év végéig még biztosítani tudták a működésüket, ezért nem jeleztek forráshiányt. Az évad hátralévő részére azonban már nincs elegendő pénzük.

Ha az adatkéréskor ismert lett volna a támogatás célja és felhasználásának időtartama, minden bizonnyal más adatok érkeztek volna be

– írták.

Az MSZT azt is hangsúlyozta, hogy érdekképviseletként azokért a szervezetekért is felelősséget érez, amelyek valamilyen okból kimaradtak a támogatásból. Nem szeretnék, ha a kedvezményezettek és a támogatásból kimaradók egymással kerülnének szembe, és újabb törésvonalak alakulnának ki a magyar színházi életben.

A társaság elnökségében felmerült, hogy a támogatásban részesült tagszervezetek körében szolidaritási kezdeményezést indítsanak, amennyiben azok működési feltételei ezt lehetővé teszik. A közlemény szerint azonban ez újabb kérdéseket vet fel: nem vállalnának-e át ezzel olyan finanszírozási és elosztási feladatokat, amelyek a kulturális kormányzat felelősségébe tartoznak?

„A szakmai szolidaritás rendkívül fontos, de nem helyettesítheti a megfelelően működő állami finanszírozási rendszert”

– fogalmaztak.