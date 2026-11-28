Kormányközeli szervezetek és tényellenőrök szűrik a véleményeket – a német közgazdász szerint így felügyelik, ki mit mondhat + videó
Új könyve kapcsán beszélt az online véleményformálás, a tényellenőrzők, a kormányközeli NGO-k és az uniós szabályozás összefonódásáról Norbert Häring a Szabad Magyarországért Tudásközpont Youtube-műsorában. A közgazdász szerint 2014 után erősödtek fel azok a mechanizmusok, amelyek a narratívák szűrését szolgálják, a műsorvezető pedig a véleményszabadság és a támogatási viták körüli elmozdulásokról is kérdezte.
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