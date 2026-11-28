A közvélemény-kutatásokban mindez úgy csapódik le, hogy három kormányzati ciklus után Sánchez pártja a legutóbbi választásokon elért 32 százalék helyett most 28 százalékra számíthat, míg koalíciós partnerének eredménye 12-ről 6 százalékra csökkenhet. A sorozatos botrányok ellenére nem beszélhetünk óriási népszerűségvesztésről.

A spanyol baloldali szavazók, mint egy szekta tagjai, úgy ragaszkodnak a pártjukhoz és a vezetőjükhöz, történjék bármi. Mindegy nekik, hogy rosszabbul élnek, a lényeg az, hogy ne a rettegett »szélsőjobboldal« kerüljön hatalomra

– mondta lapunknak Javier Villamor spanyol újságíró.

A csalódottakra építhet a jobboldal

A baloldal népszerűségvesztése, bármennyire is csekély, pont akkora, hogy abból a jobboldali ellenzéki pártok profitálhatnak: a jobbközép Néppárt (PP) a szavazatok 31 százalékára számíthat, míg a nemzeti-konzervatív Vox – hat százalékpontot javítva – 18 százalékra. Míg egyes felmérések szerint a spanyolok a lakhatási válságot tartják a legfontosabb problémának, a migrációt pedig csak elenyészőnek, addig Javier Villamor szerint a kettő kéz a kézben jár:

A Vox azért tört előre, mert rámutatott a migráció negatív következményeire. Öt év alatt ötmillió bevándorló érkezett Spanyolországba: ez hatalmas terhet ró a lakhatásra és az infrastruktúrára, s közvetlen hatással van a közbiztonságra is.

A PP és a Vox együttműködésre kényszerülhet

A Brüsszelben élő újságíró szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a tömeges migrációval elterjedt a bűnözés és nőtt például a nemi erőszakot elkövetők száma is. A PP-nek és a Voxnak valamilyen formában mindenképpen együtt kell működnie ahhoz, hogy jobboldali kormánya legyen Spanyolországnak, s bár több tartományban is koalícióra léptek már egymással, egyáltalán nem biztos, hogy föderatív szinten is összefognak. Javier Villamor szerint azonban erre most több esély mutatkozik, mint korábban, hiszen a kampány során mindkét párt vezetője nagyobb hajlandóságot mutatott a kompromisszumra.