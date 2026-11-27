Az isztambuli rendőrök a ZDF adása alapján csaptak le a bűnözőkre
Egy német bűnügyi dokumentumfilm alapján csapott le a török rendőrség Isztambulban és tartóztatott le kilenc feltételezett gengsztert a legnagyobb török városban. A német nagyvárosokban rengeteg törökországi számazású bűnöző él, akiknek erős kapcsolatai vannak az óhazával, ráadásul a törökországi ellentéteket is importálták Németországba.
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