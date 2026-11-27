A fiatal nő rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, mindkét lábát amputálni kellett. A mentők életmentő beavatkozásokat hajtottak végre, majd válságos állapotban szállították kórházba. Az elmúlt napokban a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház rendszeresen tájékoztatott az állapotáról. Péntek délelőtt még arról számoltak be, hogy a sérültet továbbra is válságos állapotban kezelik az intenzív osztályon.

Kamerafelvételek segíthetik a tragédia körülményeinek tisztázását

A baleset körülményeinek vizsgálata az elmúlt napokban több fontos részlettel egészült ki. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban arról beszélt, hogy a szerelvényen olyan régebbi típusú vasúti kocsi is közlekedett, amely nem rendelkezik a korszerű ajtózárás-ellenőrző rendszerrel.

A tárcavezető azt is közölte, hogy egy közeli Volánbusz fedélzeti kamerája rögzítette a történteket, a felvételt pedig átadták a hatóságoknak. A 24.hu által ismertetett MÁV-jelentés alapján a vasútállomás térfigyelő kameráinak felvételei is fontos információkkal szolgálhatnak a tragédia előzményeiről. A rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folytat büntetőeljárást, a baleset pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van.

A tragédia miatt a Fidesz kezdeményezte Vitézy Dávid közlekedési miniszter és Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli parlamenti bizottsági meghallgatását is. A tárcavezető azonban a pénteki bizottsági ülésen nem jelent meg, így a képviselők egyelőre nem kaphattak közvetlen választ a történtekkel kapcsolatos kérdéseikre.