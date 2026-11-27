Az ÁBTL november 5-én elismerte a tévedést, és közölte, hogy informatikai hiba következtében került Lezsák Sándor neve a hálózati személyek közé. A levéltár bocsánatot kért az érintettől, és megkezdte az adatbázis érintett részének felülvizsgálatát. Az ügyben később Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója is megszólalt, és jelezte, hogy a történtekért vezetőként vállalja a felelősséget, a hibák kijavítása után pedig felajánlja lemondását a fenntartónak.

A levéltár korábbi tájékoztatása szerint összesen 164 olyan személy neve kerülhetett tévesen a hálózati személyek közé, akik valójában megfigyeltek voltak. A botrány politikai következményekkel is járt: a történtek miatt a nemzetbiztonsági bizottság összehívását is kezdeményezték.