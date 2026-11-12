Tiszás ügynökbotrány: megszólalt a levéltár főigazgatója Ruff Bálint szerepéről

A főigazgató erre ismét az utolsó adatszolgáltatást követő időszakot emelte ki, mondván, a mágnesszalagok átadását követően már kizárólag belső szakmai és informatikai munka zajlott. Amikor azonban felvetettük, hogy a kérdés az ezt megelőző időszakra is vonatkozik, nem adott egyértelmű választ, és a nyilatkozatot lezárta.

Korábban is beszélt a szűkös határidőről

A történtek azért is figyelemre méltók, mert Cseh Gergő Bendegúz korábban maga is részletesen beszélt arról, milyen nehézségeket okozott a levéltárnak a nyilvánosságra hozatalra rendelkezésre álló idő. Az InfoRádió Aréna című műsorában szeptember 30-án közölte, hogy az ügynökakták közzétételének október 23-ról november 4-re történő halasztását elsősorban technikai okok indokolták. A főigazgató akkor a feladatot a levéltár történetének egyik legnagyobb kihívásaként jellemezte.

A november 9-i parlamenti eseményeket követő beszélgetésen pedig már arról számolt be, hogy az Alkotmányvédelmi Hivataltól október 5-én kapták meg a mintegy 60 ezer nevet tartalmazó mágnesszalag-adatállományt, ráadásul nem a korábban várt strukturált formában, hanem egy rendezetlen Excel-táblázatként. Elmondása szerint így mindössze húsz munkanapjuk maradt arra, hogy az adatokat feldolgozzák és közzétehetővé tegyék.

A főigazgató azt is elismerte, hogy a mágnesszalagokból származó adatok esetében az ellenőrzésre már nem maradt elegendő idő. Ez vezetett ahhoz, hogy a nyilvánosságra hozott adatbázisban

164 olyan személy neve is megjelent, akik valójában megfigyeltek voltak, nem pedig az állambiztonsági hálózat együttműködői.

A mostani nyilatkozat ugyanakkor nem tisztázta, hogy a levéltár vezetése már az utolsó adatok megérkezése előtt jelezte-e a kormányzatnak a határidővel kapcsolatos aggályait, és ha igen, milyen formában, illetve kiknek. Különösen fontos kérdés ez annak fényében, hogy Ruff Bálint korábban maga is kiemelt szerepet tulajdonított az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptember elején a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy történészekkel egyeztetve nyújtották be a vonatkozó törvényjavaslatot, és az akták nyilvánosságra hozatalát a kormány egyik fontos vállalásaként mutatta be.