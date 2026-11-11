Borvendég Zsuzsanna ledobta az atombombát az ügynökbotrányban: Ruff Bálinték tudták, hogy ebből nagy baj lehet
A levéltár vezetése még a közzététel előtt jelezte Ruff Bálintnak és a kormányzati szereplőknek, hogy szakmailag aggályosnak tartja az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának tervezett módját – állítja Borvendég Zsuzsa. A történész szerint a figyelmeztetés süket fülekre talált, a levéltár vezetői pedig végül anélkül hajtották végre a kérést, hogy a nyilvánosság elé álltak volna a kifogásaikkal.
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