Semmilyen személyes felelősséget nem érez Tarr Zoltán az ügynökbotrány miatt

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Tarr Zoltán szerint a levéltár feladata volt a november 4-én megnyitott ügynökadatbázisban szereplő nevek összeállítása és az informatikai rendszer kezelése, amelybe tévesen került be 164 ember neve. A miniszter elmondása szerint nem tudja, mire utalt Magyar Péter, amikor a parlamentben felvetette, hogy valaki megbízásából követhették el a hibát.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 10. 18:31
Semmilyen személyes felelősséget nem érez Tarr Zoltán az ügynökbotrány miatt
Tarr Zoltán nem érzi magát személyesen felelősnek az hibásan nyilvánosságra hozott ügynökakták miatt Forrás: YouTube (Képernyőkép)

Nem tudja, mire utalt Magyar Péter

Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben felvetette annak lehetőségét, hogy valaki megbízásából követhették el a hibát. Tarr Zoltán szerint érdemes megvizsgálni, hogy véletlenül történt-e a hiba, vagy valaki az adatbázis hiteltelenítésére törekedett. Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök milyen információk alapján vetette fel ezt a lehetőséget, Tarr azt felelte, hogy nem tudja, pontosan mire utalt Magyar Péter.

Amikor arról kérdezték, hogy az intézkedés társadalmi hatásaiért felelős miniszterként érez-e felelősséget a történtek miatt, Tarr az ÁBTL kormánytól független működésére hivatkozott. 

A hibák kijavítása után felajánlja lemondását a levéltár főigazgatója

A kommunista állambiztonság hálózati nyilvántartásainak adatait kereshetővé tevő Nyitottakták.hu-t november 4-én Magyar Péter és Tarr Zoltán részvételével mutatták be. Miután kiderült, hogy 164 név, köztük Lezsák Sándor korábbi országgyűlési alelnöké is tévesen került az adatbázisba, Cseh Gergő Bendegúz, a levéltár főigazgatója közölte, hogy a hibák kijavítása után felajánlja lemondását a fenntartónak. A főigazgató arról is beszámolt, hogy alig egy hónap állt rendelkezésükre az adatok feldolgozására. Lapunk értesülései szerint Magyar Péter személyesen is sürgette a november 4-i közzétételt.

 

tarr zoltánlezsák sándorMagyar Péter

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