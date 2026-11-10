Semmilyen személyes felelősséget nem érez Tarr Zoltán az ügynökbotrány miatt

Nem tudja, mire utalt Magyar Péter

Magyar Péter hétfőn az Országgyűlésben felvetette annak lehetőségét, hogy valaki megbízásából követhették el a hibát. Tarr Zoltán szerint érdemes megvizsgálni, hogy véletlenül történt-e a hiba, vagy valaki az adatbázis hiteltelenítésére törekedett. Arra a kérdésre, hogy a miniszterelnök milyen információk alapján vetette fel ezt a lehetőséget, Tarr azt felelte, hogy nem tudja, pontosan mire utalt Magyar Péter.

Amikor arról kérdezték, hogy az intézkedés társadalmi hatásaiért felelős miniszterként érez-e felelősséget a történtek miatt, Tarr az ÁBTL kormánytól független működésére hivatkozott.