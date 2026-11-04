Magyar Péter személyesen tekintette meg a levéltárban őrzött dokumentumokat, nyilvánosak az ügynökakták

Magyar Péter elmondta, hogy a kutatás mindenkinek lehetséges volt, de ez nem jelentette a teljes nyilvánosságot. A miniszterelnök szerint a nyilvánosság korlátozása évtizedekig lehetőséget adott a politikai zsarolásoknak, ugyanakkor ezekre konkrét példákat nem ismertetett.

Ugyanakkor nem fogják nyilvánosságra hozni a munkadossziékat, amelyek a megfigyeltek életéről készítettek a besúgók, mivel ezek védett személyes adatokat tartalmaztak vallási hovatartozás, szexuális élet és egyéb érzékeny kérdésekben.

A legnagyobb felelősség azokat terheli, akik az állambiztonsági rendszert működtették. A szolgálatszervezőket, tartótiszteket, nem szükségszerűen a sok esetben zsarolással beszervezett személyek.

Magyar Péter után Tarr Zoltán kapott szót, aki elmondta, hogy a társadalom megértésének és megbékélésének előmozdításának azzal szándékoznak előmozdítani, hogy külön segítséget fognak nyújtani az érintetteknek az adatok feldolgozására. Bevonnak szociális intézményeket, idősotthonokat, ahol az érintettek még segítséget adhatnak esetleges kérdésekben. Emellett lelkisegélyszolgálat is elérhető lesz.

Cseh Gergő Bendegúz az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár igazgatója elmondta, hogy a hálózati személyekről legtöbbet a beszervezési dossziékból (B dosszié 4. irattípusából) lehet megtudni, hogyan végezte a munkáját, hogyan zajlott a beszervezése és ha felfüggesztették a tevékenységét, akkor mi miatt történt. Ezeket február 25-ig fogják elérhetővé tenni.

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Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán így harangozta be az eseményt:

"A megkésett rendszerváltás fontos napja a mai. 9:30-kor az állambiztonsági levéltárból jelentkezem. A forradalom leverésének 70. évfordulóján 60 ezer egykori beszervezett személy neve válik nyilvánossá a Nyitottakták.hu oldalon."

A mai eseménnyel összefüggésben Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is közzétett egy videót a Facebook-oldalán. Hangsúlyozta, hogy egy név a nyilvántartásban önmagában még nem mond el valamit arról, hogy valaki milyen szerepet játszott az állambiztonság működésében. Szerinte a dokumentumokat ezért körültekintően, történelmi körülmények figyelembevételével kell értelmezni.

Pontosan milyen iratok kerülnek nyilvánosságra?

Cseh Gergő Bendegúz, az ÁBTL főigazgatója korábban az MTI-nek elmondta, hogy mintegy 50-60 ezer egykori hálózati személy neve és adatai válhatnak hozzáférhetővé. Az új felületen bárki ingyenesen, regisztráció nélkül kereshet majd. A jogszabály négy állambiztonsági irattípus nyilvánosságra hozatalát írja elő, ezek közül azonban november 4-én egyelőre három válik hozzáférhetővé.

Az első a 6-os karton, amely a hálózati személyek nyilvántartási lapja volt. Első oldalán az érintett személyazonosító adatait rögzítették, a hátoldalán pedig a beszervezéssel és az állambiztonsági tevékenységgel kapcsolatos legfontosabb információkat, például a fedőnevet és a beszervezés időpontját. Mintegy 25 ezer ilyen karton kerülhet fel az internetre. A második irattípus a B napló, vagyis a beszervezési napló. Ezekben a beszervezési dossziékhoz tartozó személyek nevét és a kapcsolódó nyilvántartási adatokat vezették. A harmadik a H adattár, amelynek adatait az 1970-es évektől mágnesszalagokon tárolták. Ez a hálózati nyilvántartás az érintettek személyes adatait és fedőnevét is tartalmazza.

Az adatbázisban többek között név, születési adatok, fedőnév és irattípus alapján lehet majd keresni. A dokumentumok letölthetők lesznek, ugyanakkor egyes érzékeny személyes adatokat kitakarnak. A negyedik irattípust, a B dossziékat, vagyis a beszervezési dossziékat később, a tervek szerint 2027. február 25-ig teszik közzé. Az ügynökök tényleges jelentéseit tartalmazó munkadossziék viszont nem kerülnek fel az internetre.