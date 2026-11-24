Társasági adóemelés is jön

A vállalatok adózásáról szóló javaslathoz Palóc André nyújtott be módosító javaslatot, a tiszás többség azonban ezt sem fogadta el.

A megszavazott változások nyomán a társasági adó 2027-től 15 százalék azoknál a nagyvállalatoknál, amelyek bevétele az adóévet megelőző második adóévben elérte az 500 millió eurónak megfelelő összeget.

A nagyvállalati szabály alá nem eső cégeknél marad a kilencszázalékos kulcs. Az innovációs járulék 0,3-ról 0,5 százalékra emelkedne, a kiskereskedelmi adó egymilliárd és ötvenmilliárd forint közötti sávjában pedig 0,15-ről 0,45 százalékra nő a kulcs. Az érintett lakossági és postai tranzakcióknál az illetékmentes összeghatár 50 ezerről 150 ezer forintra, az illeték felső határa 20 ezerről 30 ezer forintra emelkedik. Megszűnik a látvány-csapatsportok tao-támogatási rendszere, a folyamatban lévő sportfejlesztési programok elszámolására átmeneti szabályok vonatkoznak.