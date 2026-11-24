Vállakozói adóemelések egész sora
Harmadikként az az adótörvény-csomag következett, amely több adóváltozást is tartalmazott, ide is érkeztek módosító indítványok a Fidesz részéről, azonban ezeket sem szavazták meg. Az egységes javaslatot ellenben igen, eszerint januártól újra fizetni kell reklámadót, a közzétevők adóalapjára négy sávban 0, 2,5, 4,5 és 7,5 százalékos kulcs vonatkozik. Az inflációkövető emelésen felül 12 százalékkal nő a tömény szeszes italok és a köztes alkoholtermékek jövedéki adója, a szivar és a szivarka értékarányos adókulcsa pedig 14-ről 21 százalékra emelkedik. A 120 kilowattnál erősebb személyautókra új cégautóadó-sávok vonatkoznak. Az átalányadózó egyéni vállalkozók általános költséghányada 45 százalék maradna, mert a csomag törölné a januárra előírt emelést.