Kiadásvágás és feszített pálya

Ám az államháztartás számai korántsem megnyugtatóak. A kormány az idei pótköltségvetésben 7,5 százalékos GDP-arányos hiánycélt rögzített, a Moody's saját becslése pedig 7,2 százalékos deficitet valószínűsít 2026-ra. Ehhez képest jelentős szigorítást irányoz elő a jövő évi költségvetés, amely 4,9 százalékra szorítaná le a hiányt, részben 1465 milliárd forintnyi állami kiadáscsökkentéssel, részben új bevételi elemekkel, vagyis adóemelésekkel, új adók bevezetésével.

A Moody's a 2027-es célt egyelőre hitelesnek tartja – jövőre 5, 2028-ra pedig 4 százalékos hiányt vár –, előrejelzése mégis visszafogott: a magyar gazdaság idei 1,7 százalékos bővülése után 2027-ben 2,2, 2028-ban pedig 2,8 százalékos növekedést vetít előre. A GDP-arányos államadósság sem olvad látványosan, a Moody's szerint idén 77,4 százalékon tetőzik, jövőre is ezen a szinten ragad, és csak 2030-ra csúszhat vissza fokozatosan 76 százalékra.

Az intézet figyelmeztetett arra is, hogy 2027 után nehezebbé válik a konszolidáció, és a költségvetési fegyelem lazulása azonnal visszahozhatja a leminősítési kockázatot.

Megszorítást vagy növekedést jutalmaznak?

A döntés nyomán felmerül, hogy mit díjaznak valójában a nemzetközi hitelminősítők. A válasz a közelmúlt magyar gazdaságtörténetéből pontosan kiolvasható: nem politikai ideológiát, hanem visszafizetési képességet áraznak.

Ennek ékes bizonyítéka a 2016 és 2021 közötti időszak, amikor az Orbán-kormányok alatt Magyarország nem pusztán kilátásjavításokat, hanem sorozatos, tényleges felminősítéseket kapott.

2016-ban néhány hónapon belül mindhárom nagy hitelminősítő – májusban a Fitch, szeptemberben a Standard & Poor's, novemberben pedig a Moody's – visszaemelte az országot a befektetésre ajánlott kategóriába. A menetelés 2019 februárjában folytatódott a Fitch és az S&P újabb, BBB szintre szóló felminősítésével, majd 2021 szeptemberében a Moody's is feljebb léptette hazánkat a ma is érvényben lévő Baa2 fokozatra.