„Nehogy már önök el akarják venni tőlem az MTK-t!”

Az EP-képviselő néhány héttel ezelőtt, november 3-án valóban éles vitába keveredett a Tisza politikusaival az Országgyűlésben. Akkor a sportvezetői összeférhetetlenségről szóló törvényjavaslatot tárgyalták, amely elfogadása esetén Deutsch nem maradhatna az MTK elnöke.

A vitában Havasi Balázs, a Tisza képviselője azzal fogadta a Brüsszelből érkező politikust, hogy „Látom, Brüsszelből is érkezett erősítés, bad news for me”.

Deutsch később felszólalásában személyes hangon válaszolt a kormánypárti oldalnak. Felidézte, hogy már ötéves kora óta jár az MTK mérkőzéseire, édesapja és nagyapja is a klub szurkolója volt.

– Nehogy már önök el akarják venni tőlem az MTK-t! – üzente a tiszás képviselőknek.

Hangsúlyozta, hogy az elnöki tisztségét törvénnyel elvehetik tőle, az MTK-hoz fűződő, generációkon átívelő kötődését azonban nem.

Most tehát Deutsch úgy látja, hogy a kormánypárt a sportvezetői megbízatása után a parlamenti megszólalás lehetőségétől is megfosztaná.

Kubatov Gábor klubelnöki tisztsége is veszélybe kerülhet

A sportvezetői összeférhetetlenségről szóló, lex Kubatovként is emlegetett előterjesztés nemcsak az MTK-t, hanem a Ferencvárost is érinti.

A szabályozás az ötszáznál több igazolt sportolóval rendelkező egyesületek vezetéséből kizárná többek között a jelenlegi politikai tisztségviselőket, valamint azokat a volt országgyűlési és EP-képviselőket, akiknek megbízatása négy éven belül szűnt meg.

Ez Kubatov Gábor, az FTC október végén újabb négy évre megválasztott elnökének helyzetét is érintheti. A Ferencváros vezetője korábban a Fidesz alelnöke és pártigazgatója volt, országgyűlési mandátuma pedig idén szűnt meg.

Az eredeti tervezet körüli jogértelmezési viták után novemberben módosító javaslatot nyújtottak be, amely egyértelműbben kiterjesztené a tilalmat a korábbi képviselőkre is. A szabályozás ugyanakkor alkotmányossági kérdéseket is felvetett, és egyelőre nem lépett hatályba.