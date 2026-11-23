Közel hárommilliárd forint, pályázat nélkül

Nagy Ervin közösségi oldalán jelentette be, hogy közel hárommilliárd forint támogatást kapnak még idén a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek. A bejegyzés szerint 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forinthoz jut, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forintot kap, a független érdekképviseleti szervezeteknek 55 millió forint jut, míg 15 szabadtéri színház és fesztivál 465 millió forint támogatásban részesül.

A bejelentés alatt hamar megjelentek a kritikus hozzászólások. Többen azt kifogásolták, hogy nem tudni, milyen módon lehetett bekerülni a támogatottak közé, és miért nem kaptak lehetőséget a pályázásra azok a kulturális szervezetek, amelyek szintén forráshiánnyal küzdenek.

Egy hozzászóló például azt kérdezte, mikor és milyen formában hirdették meg a támogatási lehetőséget, milyen feltételekkel lehetett forráshoz jutni, és miért nem értesülhetett minden érintett szervezet a lehetőségről.

A Mandala Dalszínház és a Mandala Nyár képviseletében is kérdéseket fogalmaztak meg. A 35 éve működő társulat vezetője arra volt kíváncsi, hogy a 74 független és a 15 szabadtéri színházi szervezet közül kik részesülhetnek a program támogatásaiból. Azt is tudakolta, hogy a döntések már megszülettek-e, vagy még lehetőség van a jelentkezésre, illetve meghívásos eljárásról van-e szó.

Egy másik kommentelő a produkciós színházak és a független kulturális vállalkozások helyzetét vetette fel. Szerinte azok a vállalkozások is megérdemelnék a figyelmet, amelyek saját vagyonukat kockáztatva, komoly anyagi felelősséget vállalva hoznak létre kulturális produkciókat.

A filmgyártás és a közgyűjtemények helyzete is kérdéses

A hozzászólásokból az is kiderült, hogy a kulturális szféra szereplőit nem csupán a színházi támogatások foglalkoztatják. Többen a hazai filmgyártás jövőjéről érdeklődtek, és azt kérdezték, mikor indulhat újra a magyar filmgyártás, illetve jut-e forrás a produkciók elkészítésére.