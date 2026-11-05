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Kihúzták a talajt az MMA alól: megszűnnek az akadémia különleges jogkörei az NKA-ban

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Megkezdődött a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) átalakítása: a kormány elfogadta azt a törvénymódosítást, amely megszüntetné a Magyar Művészeti Akadémia 2016-ban bevezetett különleges döntéshozatali jogosítványait. A változtatás a kulturális támogatások elosztásában is új erőviszonyokat teremthet.

Balázs D. Attila
2026. 11. 05. 20:17
Tarr Zoltán, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere
Tarr Zoltán, a Tisza-kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere Fotó: Székelyhidi Balázs

A most elfogadott törvénymódosítási javaslat ezt a konstrukciót bontaná le. 

Megszűnne az MMA elnökének véleményezési joga az NKA alelnökének kinevezésekor, valamint az akadémia szakmai kollégiumok működéséhez és a kulturális források elosztásához kapcsolódó különleges jogosítványai is. 

Helyettük a kulturális szakmai szervezetek delegáltjai kapnának nagyobb szerepet a döntéshozatalban.

A változtatás az NKA 2027-re tervezett átfogó reformjának első lépése, amelynek célja a szervezet hitelességének helyreállítása és a kulturális támogatási rendszer demokratizálása

– tette hozzá sejtelmesen a szaktárca.

2027-ben jöhet a teljes átalakítás

A változtatás nem pusztán az MMA intézményi befolyását érinti, hanem a teljes kulturális támogatási rendszer jövőjére is hatással lehet. A Nemzeti Kulturális Alap ugyanis a magyar kulturális élet egyik legfontosabb finanszírozója: könyvkiadók, alkotók, művészeti intézmények, fesztiválok és közgyűjtemények egyaránt pályázhatnak a forrásaira.

A javaslatról a közlemény alapján társadalmi egyeztetés indul, az új rendelkezések pedig elfogadásuk esetén 2027. január 1-jén léphetnek hatályba.

 

nemzeti kulturális alapTarr Zoltánmagyar művészeti akadémiatársadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumSzóljon hozzá!

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