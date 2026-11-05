Kihúzták a talajt az MMA alól: megszűnnek az akadémia különleges jogkörei az NKA-ban

A most elfogadott törvénymódosítási javaslat ezt a konstrukciót bontaná le.

Megszűnne az MMA elnökének véleményezési joga az NKA alelnökének kinevezésekor, valamint az akadémia szakmai kollégiumok működéséhez és a kulturális források elosztásához kapcsolódó különleges jogosítványai is.

Helyettük a kulturális szakmai szervezetek delegáltjai kapnának nagyobb szerepet a döntéshozatalban.

A változtatás az NKA 2027-re tervezett átfogó reformjának első lépése, amelynek célja a szervezet hitelességének helyreállítása és a kulturális támogatási rendszer demokratizálása

– tette hozzá sejtelmesen a szaktárca.

2027-ben jöhet a teljes átalakítás

A változtatás nem pusztán az MMA intézményi befolyását érinti, hanem a teljes kulturális támogatási rendszer jövőjére is hatással lehet. A Nemzeti Kulturális Alap ugyanis a magyar kulturális élet egyik legfontosabb finanszírozója: könyvkiadók, alkotók, művészeti intézmények, fesztiválok és közgyűjtemények egyaránt pályázhatnak a forrásaira.